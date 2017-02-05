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Кьеллини: «Матч с „Интером“ по ощущениям напоминает битву за Скудетто»

Матч: ЮвентусЮвентус-:-ИнтернационалеИнтернационале
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Кьеллини Джорджо
Сегодня, 22:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от центрального матча 23-го тура Серии А против «Интера»:

«Нас ожидает большая игра, которая по ощущениям напоминает битву за Скудетто.

Я видел игры „Интера“ в нынешнем сезоне и был впечатлен тем, как глубоко опускался Икарди в матче против „Кьево“ для борьбы за мяч. Это демонстрирует, с каким отношением сейчас играет „Интер“.

Что касается нас, то нам нужно просто продолжать делать то, что мы делаем. Собираемся ли мы взять реванш за поражение в матче первого круга? При всем уважении нас мало волнует та игра. Мы заинтересованы в настоящем».

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