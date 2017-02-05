«Зенит» и «Оденсе» сильнейшего не выявили
В рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» на сборе в Испании провел контрольный матч с датским «Оденсе». Встреча завершилась вничью - 1:1.
Сан-Педро-дель-Пинатар, стадион «Пинатар Арена»
«Зенит» – «Оденсе» – 1:1 (1:0)
Голы: Кришито 10 - Лаурсен 55.
«Зенит»: Лодыгин (Кержаков 78), Анюков (Нету 46), Ломбертс (Чернов 68), Иванович (Зуйков 77), Кришито, Гарсия (Эрнани 77), Юсупов, Данни (Цаллагов 68), Мак (Могилевец 80), Дзюба (Джорджевич 68), Шатов (Молло 68).
Главный тренер: Мирча Луческу.
«Оденсе»: Грютебуст, Деслер, Тингагер, Тверсков, Лаурсен (Перейра 70), Нильсен (Греве 60), Узочукву (Тране 70), Томасен (Уэлбек 70), Юнссон (Лунн 60), Якобсен (Дьедонн 70), Эдмундссон.
Главный тренер: Кент Нильсен.
Предупреждение: Уэлбек 90.
Ранее «Зенит» проиграл в контрольном матче пражской «Спарте» со счетом 0:2.
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На этот раз повержен был в датский Оденсе. Жаль, но только в головах.
Сегодня снова будут бить. Возможно, даже ногами.
Мы, знаете ли сами решаем когда, где и что высказывать. Так было, есть и будет. Запомнил?
Ну взяли Лунёва,-парень уже отразил пенальти,- так наигрывайте его.
ну понятно дело что не сопереживали,о каком сопереживании идет речь когда такая хрень уже 3 раз кряду))