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«Зенит» и «Оденсе» сильнейшего не выявили

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Зенит, Оденсе
Вчера, 23:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» на сборе в Испании провел контрольный матч с датским «Оденсе». Встреча завершилась вничью - 1:1.

Сан-Педро-дель-Пинатар, стадион «Пинатар Арена»

«Зенит» – «Оденсе» – 1:1 (1:0)
Голы: Кришито 10 - Лаурсен 55.

«Зенит»: Лодыгин (Кержаков 78), Анюков (Нету 46), Ломбертс (Чернов 68), Иванович (Зуйков 77), Кришито, Гарсия (Эрнани 77), Юсупов, Данни (Цаллагов 68), Мак (Могилевец 80), Дзюба (Джорджевич 68), Шатов (Молло 68).
Главный тренер: Мирча Луческу.

«Оденсе»: Грютебуст, Деслер, Тингагер, Тверсков, Лаурсен (Перейра 70), Нильсен (Греве 60), Узочукву (Тране 70), Томасен (Уэлбек 70), Юнссон (Лунн 60), Якобсен (Дьедонн 70), Эдмундссон.
Главный тренер: Кент Нильсен.

Предупреждение: Уэлбек 90.

Ранее «Зенит» проиграл в контрольном матче пражской «Спарте» со счетом 0:2.

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