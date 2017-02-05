Камерун - обладатель Кубка Африканских Наций
В финальном поединке Кубка Африканских Наций сборная Камеруна добилась волевой победы над национальной командой Египта.
Котону, стадион «Стэйд де Л'Амитие»
Египет – Камерун – 1:2 (1:0)
Голы: Эль-Ненни 22 - Н'Кулу 59, Абубакар 88.
Египет: Эль-Хадари, Эль-Мохамади, Хегази, Габр, Фатхи, Хамед, Эль-Ненни, Варда, Саид, Трезеге (Собхи 65), Салах.
Главный тренер: Эктор Купер.
Камерун: Ондоа, Фай (Манджек 90+4), Тейку (Н'Кулу 31), Нгадеу-Нгаджуи, Ойонго, Сиани, Джум, Бассогог, Зуа, Тамбе (Абубакар 46), Муканджо.
Главный тренер: Хьюго Броос.
Предупреждения: Фай 90+1, Бассогог 90+1.
Судья: Жанни Сиказве.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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