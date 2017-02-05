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Камерун - обладатель Кубка Африканских Наций

Матч: ЕгипетЕгипет1 : 2КамерунКамерун
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Вчера, 23:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В финальном поединке Кубка Африканских Наций сборная Камеруна добилась волевой победы над национальной командой Египта.

Котону, стадион «Стэйд де Л'Амитие»

Египет – Камерун – 1:2 (1:0)
Голы: Эль-Ненни 22 - Н'Кулу 59, Абубакар 88.

Египет: Эль-Хадари, Эль-Мохамади, Хегази, Габр, Фатхи, Хамед, Эль-Ненни, Варда, Саид, Трезеге (Собхи 65), Салах.
Главный тренер: Эктор Купер.

Камерун: Ондоа, Фай (Манджек 90+4), Тейку (Н'Кулу 31), Нгадеу-Нгаджуи, Ойонго, Сиани, Джум, Бассогог, Зуа, Тамбе (Абубакар 46), Муканджо.
Главный тренер: Хьюго Броос.

Предупреждения: Фай 90+1, Бассогог 90+1.

Судья: Жанни Сиказве.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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