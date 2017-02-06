Маротта: «В понедельник постараемся закрыть сделку по трансферу Эрнанеса»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Хебей ЧФ, Маротта Джузеппе, Эрнанес
Сегодня, 00:04 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что полузащитник «бьянконери» Эрнанес продолжит карьеру в Китае:
«В понедельник утром мы проведем переговоры и постараемся закрыть сделку по переходу Эрнанеса в „Хебей Чайна Форчун“».
Ранее сообщалось, что туринский клуб сможет выручить с продажи 31-летнего бразильца порядка 11 млн евро, часть из которых - бонусы.
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