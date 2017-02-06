Маротта: «В понедельник постараемся закрыть сделку по трансферу Эрнанеса»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что полузащитник «бьянконери» Эрнанес продолжит карьеру в Китае:

«В понедельник утром мы проведем переговоры и постараемся закрыть сделку по переходу Эрнанеса в „Хебей Чайна Форчун“».

Ранее сообщалось, что туринский клуб сможет выручить с продажи 31-летнего бразильца порядка 11 млн евро, часть из которых - бонусы.