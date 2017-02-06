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Терри: «Чувствую, что могу поиграть ещё пару лет»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Терри Джон, Лэмпард Фрэнк
Сегодня, 00:14 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Челси» Джон Терри хотел бы в будущем возглавить «синих» со своим другом и бывшим одноклубником Фрэнком Лэмпардом, однако пока не готов вешать бутсы на гвоздь:

«Хотел ли бы я в будущем тренировать „Челси“ вместе с Лэмпардом? Мы часто шутили об этом. Это стало бы осуществлением мечты для нас обоих. Кто знает?

Мы оба понимаем, что важно получить тренерские лицензии. Важно сперва набраться опыта - поработать в молодежных, резервных командах „Челси“ или других клубов.

Если через лет 10-15 сможем вернуться сюда на пике своей тренерской карьеры, это будет невероятно.

Я чувствую, что могу поиграть еще пару лет. Конечно, футболисты хотят играть каждую неделю, но однажды наступает момент, когда это становится невозможным. Это случается с каждым, в том числе и с лучшими».

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