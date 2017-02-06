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Кришито: «Похожий мяч с центра поля забивал, когда играл за „Дженоа“»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: легионеры, Зенит, Оденсе, Кришито Доменико
Сегодня, 00:24 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал свой гол с центра поля в контрольном матче против датского «Оденсе» (1:1):

«Я увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил и получился гол. Забил ли так впервые в карьере? Похожий забивал в товарищеском матче, когда играл за „Дженоа“ в Италии.

Моменты в сегодняшней игре, которые можно назвать положительными? Для нас это, в основном, тренировочные матчи. Понятно, что хочется побеждать, поскольку конечный результат имеет значение, но мы готовимся к матчам Лиги Европы и результат там важнее.

Чувствую ли возросший уровень конкуренции? Конкуренция для таких больших команд — это нормально. В конечном итоге то, кому и сколько играть, решает Мистер».

 

 

Видео взято с официального канала «Зенита» в Youtube.

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