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Бассогог, за которым следит «Локомотив», - лучший игрок Кубка Африканских Наций

Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: игроки, Камерун, Бассогог Кристиан
Сегодня, 01:00 | Источник: Твиттер cafonline.com | Редакция: Антон Белюсь

Стал известен лучший игрок завершившегося Кубка Африканских Наций.

Почетная награда досталась полузащитнику сборной Камеруна Кристиану Бассогогу. Напомним, что «Неукротимые львы» стали триумфаторами турнира, обыграв в финальном матче сборную Египта.

Отметим, что 21-летний Бассогог входит в сферу трансферных интересов московского «Локомотива».

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