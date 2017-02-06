Пиоли: «„Интеру“ не дали два пенальти»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче Серии А.

«Я был разозлен пропущенным голом, потому что игроки не занимали нужных позиций. В первом тайме были события, за которые мы должны были получить пенальти. Мы создавали моменты, и нам не дали два пенальти. Хотя помощник рефери находился совсем близко к событиям. После финального свистка возникло напряжение. Это из-за удаления Перишича и тех двух пенальти. Мы не уступали „Ювентусу“, создавали моменты, но эти события нам не помогали».