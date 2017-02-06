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Пиоли: «„Интеру“ не дали два пенальти»

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Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Пиоли Стефано
Сегодня, 08:40 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче Серии А.

«Я был разозлен пропущенным голом, потому что игроки не занимали нужных позиций. В первом тайме были события, за которые мы должны были получить пенальти. Мы создавали моменты, и нам не дали два пенальти. Хотя помощник рефери находился совсем близко к событиям. После финального свистка возникло напряжение. Это из-за удаления Перишича и тех двух пенальти. Мы не уступали „Ювентусу“, создавали моменты, но эти события нам не помогали».

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