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Аллегри: «Матч с „Интером“ был на уровне полуфинала Лиги чемпионов»

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Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 08:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Интером» (1:0) в матче Серии А.

«Это был очень качественный матч, на уровне полуфинала Лиги чемпионов. Иногда нам не хватало организации, но мы создавали моменты и один реализовали. Хорошо, что у „Интера“ был неудачный старт сезона. Иначе нам с ними было бы тяжело в чемпионской гонке».

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