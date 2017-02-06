Аллегри: «Матч с „Интером“ был на уровне полуфинала Лиги чемпионов»
Сегодня, 08:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Интером» (1:0) в матче Серии А.
«Это был очень качественный матч, на уровне полуфинала Лиги чемпионов. Иногда нам не хватало организации, но мы создавали моменты и один реализовали. Хорошо, что у „Интера“ был неудачный старт сезона. Иначе нам с ними было бы тяжело в чемпионской гонке».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Неназначенный пеналь - вот тебе и "с душком".
Юве в очередной раз станет чемпионом, похоже. Несколько обидно даже, но во многом заслуженно.