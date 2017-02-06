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Конте: «Когда дела идут не так, я могу и убить кого-нибудь»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Челси, Конте Антонио , Коста Диего
Сегодня, 08:52 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подтвердил, что у него возникали напряженные отношения с нападающим Диего Костой.

«Я был предельно ясен с Костой, и мне пришлось повысить голос на него. Он все понял. Теперь отношения идеальны. Когда я вижу, что дела идут не так, как планировалось, поверьте, могу и убить кого-нибудь».

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