Конте: «Когда дела идут не так, я могу и убить кого-нибудь»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подтвердил, что у него возникали напряженные отношения с нападающим Диего Костой.

«Я был предельно ясен с Костой, и мне пришлось повысить голос на него. Он все понял. Теперь отношения идеальны. Когда я вижу, что дела идут не так, как планировалось, поверьте, могу и убить кого-нибудь».