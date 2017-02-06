Конте: «Когда дела идут не так, я могу и убить кого-нибудь»
Сегодня, 08:52 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Челси» Антонио Конте подтвердил, что у него возникали напряженные отношения с нападающим Диего Костой.
«Я был предельно ясен с Костой, и мне пришлось повысить голос на него. Он все понял. Теперь отношения идеальны. Когда я вижу, что дела идут не так, как планировалось, поверьте, могу и убить кого-нибудь».
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Конте вообще очень грамотный специалист, Челси очень повезло с ним. На данный момент Антонио сто процентов в тройке лучших тренеров мира.