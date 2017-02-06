Де Росси отказался от перехода в США и Китай
Сегодня, 09:43 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может продлить контракт с клубом. Хавбек отказался переходить в МЛС, куда его звали по окончании сезона. Там в нем заинтересован был «Нью-Йорк Сити». Также у игрока было предложение из Китая, но он предпочел остаться и рассчитывает подписать новый договор. Де Росси сейчас получает 6 млн евро в год. Он хочет продлить контракт на два года, но «Рома» рассчитывает снизить его зарплату.
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