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Сёмин: «Хенти должен был делать то, что ему говорят, а не то, что он хочет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Локомотив М, Хенти Эсекьель, Семин Юрий
Сегодня, 09:47 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что клуб ищет скоростного форварда и высказался по поводу игры Эсекьеля Хенти, который был отдан в аренду «Бани Ясу».

«“Локомотиву” не хватает скорости. И любой новичок должен быть более быстрым, чем уже имеющиеся в наличии игроки. Предпочитаю, чтобы форвард действовал не только в передней линии, а по всему полю, выполнял серьезную беговую работу. Для меня это важно.

Хенти? Да, у него неплохая скорость. Может, и получится с ним что-то в дальнейшем. Но, во-первых, он давал маленький объем. Во-вторых, ему не хватало качеств. В-третьих – своеобразный характер. Это африканец должен был подстроиться под команду, под традиции клуба и правила, а не мы под него. Вот такой комплекс причин, по которым мы расстались.

Просто имелись такие нюансы, когда Хенти должен был принимать то, что ему говорят. А не делать так, как хочет. Нужно выполнять установку. В игре с “Рубином” Хенти вышел и допустил грубую ошибку, стоившую поражения. А по головке никто за это нас не погладит. Люди должны отвечать за свое появление на поле. Если человек серьезно относится даже к 10 – 15 минутам, которые ему выделяют, значит, полезен для команды. А если игнорирует требования, то нам не по пути».

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