Олег Иванов может перебраться в США
Сегодня, 10:40 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Терека» Олег Иванов может перебраться в МЛС. Контракт 30-летнего хавбека истекает ближайшим летом, и у него появилось предложение от американского клуба. Также на Иванова претендовал «Трабзонспор».
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