Рейтинг@Mail.ru

Олег Иванов может перебраться в США

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Терек, Иванов Олег
Сегодня, 10:40 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Терека» Олег Иванов может перебраться в МЛС. Контракт 30-летнего хавбека истекает ближайшим летом, и у него появилось предложение от американского клуба. Также на Иванова претендовал «Трабзонспор».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:39 Слухи Панюков интересен «Локомотиву» 24
Вчера
17:46 Слухи Источник: «Касереса в „Локомотиве“ не будет, клуб наблюдает за хавбеком сборной Камеруна» 6
13:59 Слухи Касерес может перейти в «Локомотив» 34
04 февраля 2017
13:39 Геркус: «„Локомотив“ продолжает работу по трансферу Колкера» 1
12:09 Агент: «Эвертон Рибейро ничего не слышал о „Локомотиве“» 2
08:37 Слухи Эвертон Рибейро перейдет в «Локомотив» 6
03 февраля 2017
20:50 ЦСКА не имел предложений по Дзагоеву и Фернандесу 28
18:44 Слухи «Спартак» не будет покупать Караваева и переключится на Тигиева 131
18:41 Агент: «Миранчук в „Спартаке“? Впервые об этом слышу» 41
18:10 Коре покинул расположение «Локомотива» 10
все материалы по этой теме
Турниры