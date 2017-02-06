Романцев: «Я тоже буду возмущён, если Россия не возьмёт чемпионат мира»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев, высказывавший мнение по поводу некоторых игроков, отметил, что понимает завышенные требования к российской сборной перед ЧМ-2018.

«Кто осудит болельщиков, журналистов? Вот будет у нас чемпионат мира. Чего всем нам хочется? Да чтобы титул взяли! И я хочу, и буду требовать. А если не выиграем – буду возмущен!

Но это удел болельщиков. А удел футболиста – выполнить свою работу так, чтобы мы не сказали: „Этот недоработал, этот недоиграл, этот в плохой форме подошел“. Можно потерпеть поражение, но так, как говорил Старостин: „Все потеряно, кроме чести“.