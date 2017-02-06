Рейтинг@Mail.ru

Романцев: «Я тоже буду возмущён, если Россия не возьмёт чемпионат мира»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: мнение, Россия, Романцев Олег
Сегодня, 10:47 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев, высказывавший мнение по поводу некоторых игроков, отметил, что понимает завышенные требования к российской сборной перед ЧМ-2018.

«Кто осудит болельщиков, журналистов? Вот будет у нас чемпионат мира. Чего всем нам хочется? Да чтобы титул взяли! И я хочу, и буду требовать. А если не выиграем – буду возмущен!

Но это удел болельщиков. А удел футболиста – выполнить свою работу так, чтобы мы не сказали: „Этот недоработал, этот недоиграл, этот в плохой форме подошел“. Можно потерпеть поражение, но так, как говорил Старостин: „Все потеряно, кроме чести“.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:55
ответ пользователю Faustello (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:54
ответ пользователю Сов Армия (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:53
ответ пользователю SanitarForest (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:51
ответ пользователю Faustello (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:50
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:48
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
14:12 Селюк: «Я не имел в виду, что Луис Адриано - ужасный футболист» 27
13:30 Панюков: «Надо было валить из „Браги“, что я и сделал» 24
13:06 Кержаков: «Надо развеивать миф о том, что футболисты глупы» 124
12:17 Прядкин: «По трансферам видно, что клубы РФПЛ затянули пояса» 90
12:12 Муравьев: «У „Динамо“ нет долгов, кроме кредита в Eflen Constructions» 12
08:46 Маргасов: «В детстве болел за „Локомотив“» 13
00:24 Сёмин: «Прудникову не хватает скорости, а Коре понравился, но не сошлись финансово» 10
04 февраля 2017
16:10 Гильерме: «Заменить Акинфеева в сборной? Почему нет?» 79
15:34 Гильерме: «„Локомотив“ до последнего будет бороться за чемпионство» 20
14:19 Фарфан: «Цель „Локо“ - чемпионство в следующем году и еврокубки в этом» 18
все материалы по этой теме
Турниры