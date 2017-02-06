Реднапп: «Тот, кто сменит Венгера в „Арсенале“, получит лучшую работу в мире»
Футбольный эксперт Джейми Реднапп считает должность главного тренера «Арсенала» относительно непыльной работой:
«Я не могу представить работу лучше, чем заменить Венгера в „Арсенале“, когда он покинет команду.
Это будут совсем не то, что заменить сэра Алекса Фергюсона в МЮ, когда он выиграл 5 из последних 7 титулов чемпионов Премьер-Лиги перед тем, как уйти на пенсию.
За последние 12 лет Венгер выиграл лишь 2 трофея, а накануне снова упустил шанс побороться за победу в Премьер-Лиге. При этом новый тренер „Арсенала“ унаследует клуб с отличной академией, отличной тренировочной базой и деньгами.
Я глубоко уважаю Венгера и все, чего он добился в „Арсенале“, но клуб слишком большое значение уделяет попаданию в Лигу чемпионов. Этого уже мало для того, чтобы привлекать в команду лучших игроков. Канте присоединился к „Челси“, хотя они даже в еврокубки не попали.
Два года тому назад „Челси“ становился чемпионом и в этом году, судя по всему, снова сделает это. Уверен, что болельщики „Арсенала“ предпочли бы дважды стать чемпионами и провалить один сезон, чем трижды финишировать в топ-4».
Или войдите через
Ты его попутал с его батей Харри Реднаппом.
Летом Федуна разведу на бабки)) 🤑
С нынешним составом честно было бы сказать, что Арсенал просто строит команду и будет по возможности набирать очки. И при этом реально строить команду, вводить молодежь в состав, Джаке и Озилу вправлять мозги или продавать (хотя по мне легче продать), точно продавать Рэмзи и т.д.
Но глупо, как Венгер делает, каждый раз говорить о чемпионстве, когда у Челси, МС и МЮ полностью укомплектованные составы и игроки топ-класса.
Каждый год обманывать и болельщиков и игроков, а в итоге вместо строительства команды каждый год судорожно пытаться удержаться наверху, изматывая лидеров и не давая шанса молодежи.
Когда мы наконец увидим выход из этого тупика?