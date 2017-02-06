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Реднапп: «Тот, кто сменит Венгера в „Арсенале“, получит лучшую работу в мире»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Венгер Арсен
Сегодня, 11:09 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Футбольный эксперт Джейми Реднапп считает должность главного тренера «Арсенала» относительно непыльной работой:

«Я не могу представить работу лучше, чем заменить Венгера в „Арсенале“, когда он покинет команду.

Это будут совсем не то, что заменить сэра Алекса Фергюсона в МЮ, когда он выиграл 5 из последних 7 титулов чемпионов Премьер-Лиги перед тем, как уйти на пенсию.

За последние 12 лет Венгер выиграл лишь 2 трофея, а накануне снова упустил шанс побороться за победу в Премьер-Лиге. При этом новый тренер „Арсенала“ унаследует клуб с отличной академией, отличной тренировочной базой и деньгами.

Я глубоко уважаю Венгера и все, чего он добился в „Арсенале“, но клуб слишком большое значение уделяет попаданию в Лигу чемпионов. Этого уже мало для того, чтобы привлекать в команду лучших игроков. Канте присоединился к „Челси“, хотя они даже в еврокубки не попали.

Два года тому назад „Челси“ становился чемпионом и в этом году, судя по всему, снова сделает это. Уверен, что болельщики „Арсенала“ предпочли бы дважды стать чемпионами и провалить один сезон, чем трижды финишировать в топ-4».

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