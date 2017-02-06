Романцев: «При мне в „Спартаке“ вводили штрафы от скуки»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев признался, что в московском клубе существовала забавная система штрафов:

«Карпин недавно заявил, что „Спартак“ при нем занимал высокие места благодаря штрафам? На эту тему у меня есть забавная история. Приехал я к Валере на тренировку. У него висит доска штрафов. Суммы-то, скажем прямо, символические: „Иванов – 100 долларов за опоздание, Петров – 200 за неправильную экипировку“, и все в таком духе. А время раннее, никого еще нет. Смотрю, мелок лежит. Подписал: „Трахтенберг – 1500 долларов за опоздание“. Все собрались, сидим. Вдруг влетает Леонид Федорович: „За что?! Еще девяти часов нет! Я не опаздывал!“ Посмеялись…

Существовала ли у меня система штрафов? Мы в свое время вводили их от скуки. Небольшие. Просто на „Спартак“ соперники настраивались особенно, и нужно было всегда держать ребят в тонусе. Например, полагался штраф в сто рублей за обращение на поле не по имени и отчеству. И все собиралось в общую кассу, на чемпионский банкет в конце сезона. Смех, конечно… Но ребятам понравилось, следили. Есть момент, тут же слышишь: „Он меня назвал Егор! Пусть платит“. Несколько тысяч накопилось».