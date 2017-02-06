Неймар: «Ла Лига - сильнейшая лига в мире»
Сегодня, 11:36 | Источник: outside90.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Барселоны» Неймар считает чемпионат Испании сильнейшим в мире:
«Думаю, что лучшая лига на данный момент - Ла Лига.
Испанские клубы выиграли практически все международные титулы за последние три года, а Лигу чемпионов выигрывает то „Барселона“, то „Реал“.
„Севилья“ выигрывала Лигу Европы, поэтому в последнее время Испания рулит. Конечно, есть другие клубы и другие игроки, которые великолепны, в других лигах тоже полно настоящих звезд, но испанские клубы преуспели больше других».
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