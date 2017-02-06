Ибрагимович: «Своей цели я ещё не достиг»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, накануне ставший самым возрастным игроком в истории Премьер-Лиги, забивавшим 15 мячей за сезон, дал понять, что еще не достиг своей цели:

«У меня в голове есть цель, но я ее не озвучу. Пока она еще не достигнута!

Я забиваю голы каждый год, для меня в этом нет ничего нового... Продолжаю давать результат.

На моем счету 20 голов и 7 результативных передач - это примерно на уровне моих предыдущих сезонов, не считая последнего, ведь тот год выдался сумасшедшим.

Знаю, что многие говорили, что я не забью и 20 мячей, но это не то, на чем я сосредоточен. Для меня главное - помогать команде, а там посмотрим, сколько я забью».