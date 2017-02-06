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Почеттино: «„Тоттенхэму“ нужно время, чтобы стать одной из лучших команд в мире»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Почеттино Маурисио
Сегодня, 12:20 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что в ближайшие несколько лет «шпоры» смогут выйти на новый уровень:

«Было бы идеально выиграть несколько трофеев в нынешнем сезоне.

Нам нужно время, чтобы построить сильную команду с менталитетом победителей, нужно достроить новый стадион.

К этому моменту мы будем готовы не только сражаться, как сейчас, но и быть одной из лучших команд в мире».

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