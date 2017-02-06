«Рома» рассматривает капитана «Фиорентины» в качестве возможной замены Маноласу
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Фиорентина, Манолас Константинос, Гонсало
Сегодня, 12:31 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Фиорентины» Гонсало попал в сферу трансферных интересов «Ромы».
Контракт 32-летнего аргентинца с «фиалками» истекает грядущим летом, и стороны никак не могут договориться о его продлении.
Сообщается, что этим намерена воспользоваться «Рома», которая готова подписать игрока летом на правах свободного агента. По слухам, «волки» видят в Гонсало замену защитнику Константиносу Маноласу, которым активно интересуются ведущие клубы Европы.
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