«Рома» рассматривает капитана «Фиорентины» в качестве возможной замены Маноласу

Защитник «Фиорентины» Гонсало попал в сферу трансферных интересов «Ромы».

Контракт 32-летнего аргентинца с «фиалками» истекает грядущим летом, и стороны никак не могут договориться о его продлении.

Сообщается, что этим намерена воспользоваться «Рома», которая готова подписать игрока летом на правах свободного агента. По слухам, «волки» видят в Гонсало замену защитнику Константиносу Маноласу, которым активно интересуются ведущие клубы Европы.