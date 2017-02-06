Льоренте объяснил, почему этой зимой он так и не перешёл в «Челси»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Суонси Сити, Челси, Льоренте Фернандо
Сегодня, 12:44 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте, которого английские СМИ активно сватали в «Челси», рассказал, почему его аренда в лондонский клуб так и не состоялась:
«Конечно, я знаком с Конте долгое время, и мне нравилось играть под его руководством в „Ювентусе“.
Тем не менее, учитывая все сложности команды во время январского трансферного окна, я знал, что мне не позволят покинуть „Суонси“».
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