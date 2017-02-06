Льоренте объяснил, почему этой зимой он так и не перешёл в «Челси»

Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте, которого английские СМИ активно сватали в «Челси», рассказал, почему его аренда в лондонский клуб так и не состоялась:

«Конечно, я знаком с Конте долгое время, и мне нравилось играть под его руководством в „Ювентусе“.

Тем не менее, учитывая все сложности команды во время январского трансферного окна, я знал, что мне не позволят покинуть „Суонси“».