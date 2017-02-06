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Эрнани: «Моим идолом и кумиром был Кака»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Эрнани, Кака, Джеррард Стивен, Погба Поль
Сегодня, 12:55 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Новичок «Зенита» Эрнани рассказал о том, как он пришел к игре на позиции полузащитника, а также назвал фамилии игроков, оказавших на него наибольшее влияние:

«У болельщиков „Зенита“ еще будет возможность узнать меня получше. Нужно лишь дождаться возобновления сезона. 

Что касается моих первых шагов в футболе, то я всегда хотел стать частью этого вида спорта. Мне всегда нравился футбол, и я всегда стремился и продолжаю стремиться к развитию, а не стоять на месте.

Когда дети играют в футбол, то, конечно, в первую очередь равняются на игроков атаки. Я был таким же. В юношеские годы действовал ближе к чужой штрафной. Но когда перешел в „Атлетико“, то переместился ближе к центру поля. Примерно так и оказался на позиции центрального полузащитника.

Плакат какого игрока висел в моей комнате? Во всех интервью на этот счет говорю, что моим идолом и кумиром был Кака, который играл за „Милан“ и „Реал“.

Есть ли сейчас подобные игроки? Да. Есть пару футболистов, за игрой которых я наблюдаю и стараюсь брать от них лучшее. На протяжении долгого времени я ориентировался на Джеррарда. Из тех, кто играет сейчас, выделю Погба. Оба игрока очень высокого уровня, добились больших побед и выиграли много титулов. Мне бы хотелось повторить их успех».

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