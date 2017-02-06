Перес: «Приобретая того или иного игрока, „Реал“ всегда думает о возможных доходах»

Президент «Реала» Флорентино Перес признался, что экономическая сторона вопроса при подписании новичков интересует его не меньше спортивной:

«Люди понимают очевидное - мы подписываем больших игроков, таких как Роналдо, Зидан, Фиго. Но существует также и экономическое уравнение.

В нашей модели важной понимать, что приобретая того или иного игрока, мы должны задавать себе вопрос: каким будет доход?»​

Ранее сообщалось, что Перес рассчитывает продать главную звезду «Реала» Криштиану Роналду до истечения срока действия контракта португальца с клубом.