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Перес: «Приобретая того или иного игрока, „Реал“ всегда думает о возможных доходах»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Перес Флорентино
Сегодня, 13:06 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Реала» Флорентино Перес признался, что экономическая сторона вопроса при подписании новичков интересует его не меньше спортивной:

«Люди понимают очевидное - мы подписываем больших игроков, таких как Роналдо, Зидан, Фиго. Но существует также и экономическое уравнение.

В нашей модели важной понимать, что приобретая того или иного игрока, мы должны задавать себе вопрос: каким будет доход?»​

Ранее сообщалось, что Перес рассчитывает продать главную звезду «Реала» Криштиану Роналду до истечения срока действия контракта португальца с клубом. 

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