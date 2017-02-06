Перес: «Приобретая того или иного игрока, „Реал“ всегда думает о возможных доходах»
Сегодня, 13:06 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Реала» Флорентино Перес признался, что экономическая сторона вопроса при подписании новичков интересует его не меньше спортивной:
«Люди понимают очевидное - мы подписываем больших игроков, таких как Роналдо, Зидан, Фиго. Но существует также и экономическое уравнение.
В нашей модели важной понимать, что приобретая того или иного игрока, мы должны задавать себе вопрос: каким будет доход?»
Ранее сообщалось, что Перес рассчитывает продать главную звезду «Реала» Криштиану Роналду до истечения срока действия контракта португальца с клубом.
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Реал должен думать о победе а не о доходах, и кстати да, отчехляя судьям доход не увеличишь :)
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/959543.shtml
Реал должен думать о победе а не о доходах, и кстати да, отчехляя судьям доход не увеличишь :)
Спроси у Чакира и Клаттенбурга, они подтвердят.
Только получать эти самые доходы у Переса выходит лучше, чем у остальных.
Важно как на нем сидят стринги.
Наверное если бы Перес отчислял бабло судьям, то Реал не выиграла бы 1 чемпионство за 7 лет, а выиграл бы 5 титулов...как некоторые...!
Более 100 млн, вместе с з/п, не принес клубу и 8 млн на рекламе, а ушел даром.
Только у барсуков все наоборот) Скупают игроков за кучу бабла, потом их маринуют, а потом еще пол состава собираются продать, что бы гномику с зп угодить, ну да ладно, смех да и только)
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/959543.shtml
Реал должен думать о победе а не о доходах, и кстати да, отчехляя судьям доход не увеличишь :)