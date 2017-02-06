Ибрагимович: «„Манчестер Юнайтед“ - сам себе враг»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал турнирную ситуацию, в которой находятся «красные дьяволы». Напомним, что МЮ не проигрывает в чемпионате с октября, однако по-прежнему находится лишь на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ.

«Думаю, мы снова в гонке. Пару месяцев назад мы сильно отставали от конкурентов, но сейчас мы подсократили этот разрыв.

Мы сами себе враги. Если бы мы выигрывали чаще и набирали необходимые очки, то ситуация была бы абсолютно другой, но пускай. Теперь мы будем следить за конкурентами и ждать их осечек.

Мы усердно работаем, мы очень хотим финишировать в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Нам будет очень сложно стать чемпионами в этом сезоне, но это наша цель, и мы не собираемся от нее отступать».