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Слуцкий посетил ЦСКА на сборе в Испании

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, ЦСКА, Слуцкий Леонид
Сегодня, 13:53 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий посетил расположение «армейцев», которые проводят тренировочный сбор в испанском Кампоаморе, однако при попытке журналистов взять у него интервью не был многословен:

«Здравствуйте, но никаких комментариев дать не готов.

Уделить пару минут? Если заметили, я не даю интервью последние два месяца».

По информации источника, сегодня Слуцкий посетит контрольный матч ЦСКА против датского «Эсбьерга».

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