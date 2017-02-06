Слуцкий посетил ЦСКА на сборе в Испании
Сегодня, 13:53 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий посетил расположение «армейцев», которые проводят тренировочный сбор в испанском Кампоаморе, однако при попытке журналистов взять у него интервью не был многословен:
«Здравствуйте, но никаких комментариев дать не готов.
Уделить пару минут? Если заметили, я не даю интервью последние два месяца».
По информации источника, сегодня Слуцкий посетит контрольный матч ЦСКА против датского «Эсбьерга».
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