Слуцкий посетил ЦСКА на сборе в Испании

Бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий посетил расположение «армейцев», которые проводят тренировочный сбор в испанском Кампоаморе, однако при попытке журналистов взять у него интервью не был многословен:

«Здравствуйте, но никаких комментариев дать не готов.

Уделить пару минут? Если заметили, я не даю интервью последние два месяца».

По информации источника, сегодня Слуцкий посетит контрольный матч ЦСКА против датского «Эсбьерга».