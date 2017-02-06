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«Ростов» обыграл «Тромсе» в контрольном матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Ростов, Тромсе
Сегодня, 14:41 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

«Ростов» на зимнем сборе в Турции провел контрольный поединок с норвежским «Тромсе» и победил.

«Тромсе» – «Ростов» – 1:3 (0:1)
Голы у «Ростова»: Мевля 44, Азмун 51, Девич 88.

«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Терентьев (Скопинцев 63), Мевля, Гацкан, Калачев (Киреев 63), Нобоа (Байрамян 63), Ерохин (Препелицэ 63), Полоз (Бухаров 63), Азмун (Девич 63).
Главный тренер: Иван Данильянц.

Напомним, что 3 февраля «Ростов» провел сразу два контрольных матча и в обоих сыграл вничью.

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