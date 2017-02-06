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Агент: «Миранчука на 100% в „Локомотиве“ не будет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Рубин, Миранчук Алексей
Сегодня, 14:48 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Антон Белюсь

Вадим Шпинев - агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука заявил, что его клиент точно сменит клубную прописку:

«Точка невозврата пройдена. Миранчука на 100% в „Локомотиве“ не будет. Главным претендентом на него является „Рубин“. Главной загвоздкой при переговорах с „Локомотивом“ о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 млн евро.  

Мы хотим, чтобы наши ребята играли на самом высоком уровне. Мы же хотим повышения их класса. Мы делали все возможное, чтобы Миранчук остался в „Локомотиве“.  

Травля Алексея в социальных сетях продолжается уже давно. Я хотел бы обратиться к людям, чтобы они вникали в суть вопроса.  

10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по игроку. Руководство „Локомотива“ всячески затягивает принятие решения».

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