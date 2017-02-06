Касерес близок к переходу в «Саутгемптон»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Касерес Мартин
Сегодня, 15:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес, которого слухи сватали в «Локомотив», близок к переходу в «Саутгемптон». 29-летний уругваец проходит медосмотр в английском клубе. Он не играл с прошлого сезона, когда стал свободным агентом. Касерес вел переговоры с «Миланом», но клуб отказался платить ему 1,5 млн евро до конца сезона.
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