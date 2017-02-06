Касерес близок к переходу в «Саутгемптон»

Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес, которого слухи сватали в «Локомотив», близок к переходу в «Саутгемптон». 29-летний уругваец проходит медосмотр в английском клубе. Он не играл с прошлого сезона, когда стал свободным агентом. Касерес вел переговоры с «Миланом», но клуб отказался платить ему 1,5 млн евро до конца сезона.