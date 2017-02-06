Марсьяль опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Марсьяль Антони
Сегодня, 15:48 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль опроверг слухи о возможном уходе из клуба из-за недовольства его игрой со стороны наставника команды Жозе Моуриньо.
«Не слушайте, что пишут в газетах. Это все неправда. Спасибо. Вперед, МЮ!»
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