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Марсьяль опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Марсьяль Антони
Сегодня, 15:48 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль опроверг слухи о возможном уходе из клуба из-за недовольства его игрой со стороны наставника команды Жозе Моуриньо.

«Не слушайте, что пишут в газетах. Это все неправда. Спасибо. Вперед, МЮ!»

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