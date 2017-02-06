Марсьяль опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль опроверг слухи о возможном уходе из клуба из-за недовольства его игрой со стороны наставника команды Жозе Моуриньо.

«Не слушайте, что пишут в газетах. Это все неправда. Спасибо. Вперед, МЮ!»