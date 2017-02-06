Рейтинг@Mail.ru

«Манчестер Сити» может заплатить 65 млн евро за Ляпорта

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетик Б, Манчестер Сити, Ляпорт Эмерик
Сегодня, 15:55 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Летом «Манчестер Сити» вернется к вопросу покупки защитника «Атлетика» Эмерика Ляпорта. «Горожане» пытались купить 22-летнего француза раньше, но он ответил отказом, продлив контракт с «Атлетиком» до 2020 года. Сумма отступных за Ляпорта составляет 65 млн евро.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:45
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:43
ответ пользователю Igo0rek (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:41
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:13 Лаказетт: «В прошлом году отклонил предложение „Барселоны“» 2
15:48 Марсьяль опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед» 1
15:45 Слухи Касерес близок к переходу в «Саутгемптон» 0
15:00 Слухи «Ювентус» интересуется Лаказеттом 4
12:31 Слухи «Рома» рассматривает капитана «Фиорентины» в качестве возможной замены Маноласу 2
09:43 Де Росси отказался от перехода в США и Китай 19
Вчера
21:10 Слухи Эрнанес сменит «Ювентус» на «Хебей Чайна Форчун» 9
12:57 Слухи «Манчестер Сити» включился в борьбу за Дибалу 38
12:44 Слухи Бензема раздумывает над уходом из «Реала» 65
12:30 Слухи «Атлетико» готов выложить 60 млн фунтов за Санчеса 20
все материалы по этой теме
Турниры