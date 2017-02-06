«Манчестер Сити» может заплатить 65 млн евро за Ляпорта

Летом «Манчестер Сити» вернется к вопросу покупки защитника «Атлетика» Эмерика Ляпорта. «Горожане» пытались купить 22-летнего француза раньше, но он ответил отказом, продлив контракт с «Атлетиком» до 2020 года. Сумма отступных за Ляпорта составляет 65 млн евро.