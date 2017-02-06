Лаказетт: «В прошлом году отклонил предложение „Барселоны“»

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт, который заявил о намерении сменить клуб летом, признался, что в прошлом году отказал «Барселоне».

«У меня было предложение, но я сосредоточился на „Лионе“, а в „Барселоне“ мне не нашлось бы места. Там в атаке играют три инопланетянина. Сейчас же настало время сменить обстановку, увидеть что-то новое. Конечно, все мечтают играть за „Барселону“».