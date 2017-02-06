Лаказетт: «В прошлом году отклонил предложение „Барселоны“»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лион, Барселона, Лаказетт Александр
Сегодня, 16:13 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт, который заявил о намерении сменить клуб летом, признался, что в прошлом году отказал «Барселоне».
«У меня было предложение, но я сосредоточился на „Лионе“, а в „Барселоне“ мне не нашлось бы места. Там в атаке играют три инопланетянина. Сейчас же настало время сменить обстановку, увидеть что-то новое. Конечно, все мечтают играть за „Барселону“».
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Он же доходчиво объяснил,что понимал ,что пришёл бы в Барсу на скамейку,поэтому выбрал играть в менее именитом клубе.