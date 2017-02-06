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Лаказетт: «В прошлом году отклонил предложение „Барселоны“»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лион, Барселона, Лаказетт Александр
Сегодня, 16:13 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт, который заявил о намерении сменить клуб летом, признался, что в прошлом году отказал «Барселоне».

«У меня было предложение, но я сосредоточился на „Лионе“, а в „Барселоне“ мне не нашлось бы места. Там в атаке играют три инопланетянина. Сейчас же настало время сменить обстановку, увидеть что-то новое. Конечно, все мечтают играть за „Барселону“».

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Сегодня 16:44, редактировал Сегодня 16:44
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