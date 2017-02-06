«Реал» готов поддержать создание Европейской Суперлиги
Сегодня, 16:18 | Источник: abola.pt | Фото: ФК "Реал" | Редакция: Сергей Иванов
«Реал» готов поддержать идею создания Европейской Суперлиги для топ-клубов. По данным источника, руководство мадридского клуба недовольно условиями, которые предлагает Ла Лига. Возмущение мадридцев вызвал, например, последний перенос игры с «Сельтой» из-за непогоды и аварии на стадионе в Виго. Пока перенесенный матч некуда поместить в плотном графике «Реала». Ранее другие топ-клубы обсуждали возможность создания Суперлиги.
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С идеей создания европейской суперлиги выступил председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, являющийся одновременно и президентом ассоциации европейских клубов. По мнению поборников этой идеи, это должна быть единая европейская лига, в которой будут принимать участие ведущие клубы из Англии, Франции, Италии, Испании и Германии. Румменигге полагает, что этот турнир должен заменить Лигу чемпионов.
У нас в России всё куда проще. Нельзя играть в Томске (снег и мороз) - перенесём игру в Ростов.
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