Рейтинг@Mail.ru

«Реал» готов поддержать создание Европейской Суперлиги

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Реал
Сегодня, 16:18 | Источник: abola.pt | Фото: ФК "Реал" | Редакция: Сергей Иванов

«Реал» готов поддержать идею создания Европейской Суперлиги для топ-клубов. По данным источника, руководство мадридского клуба недовольно условиями, которые предлагает Ла Лига. Возмущение мадридцев вызвал, например, последний перенос игры с «Сельтой» из-за непогоды и аварии на стадионе в Виго. Пока перенесенный матч некуда поместить в плотном графике «Реала». Ранее другие топ-клубы обсуждали возможность создания Суперлиги.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:53, редактировал Сегодня 16:55
ответ пользователю Рауль и Зидан (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:36
ответ пользователю ДСА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Камерун – чемпион Африки! О триумфе «Львов» за 10 минут
​Сборная Камеруна завоевала континентальный титул и теперь сыграет на Кубке Конфедераций в России. «Соккер.ру» подготовил обзор чемпионского маршрута для ленивых.
Комментариев: 0
Александр Чистяков
Серия A снова станет лучшей?
​«Ювентус» и «Интер» сыграли программный матч для своего чемпионата, и Аллегри определил уровень игры как «полуфинал Лиги чемпионов». «Соккер.ру» оценивает Серию A.
Комментариев: 4
00:39 Видео Гол Куадрадо принёс «Ювентусу» викторию над «Интером» 182
Вчера
23:55 Видео Камерун - обладатель Кубка Африканских Наций 76
23:09 «Зенит» и «Оденсе» сильнейшего не выявили 203
22:00 «Ювентус» - «Интер»: стартовые составы 14
21:36 «Лестер» установил антирекорд Премьер-Лиги 21
21:28 Египет - Камерун: стартовые составы 3
20:52 Видео МЮ разгромил «Лестер» 101
Александр Чистяков
Дерби Италии. «Ювентус» или «Интер»?
​Ключевой матч воскресенья – сражение непримиримых соперников в Серии A. «Соккер.ру» подыскивает аргументы в пользу «Юве» и «Интера» до того, как они скрестят шпаги.
Комментариев: 14
все материалы по этой теме
Турниры