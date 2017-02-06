«Реал» готов поддержать создание Европейской Суперлиги

«Реал» готов поддержать идею создания Европейской Суперлиги для топ-клубов. По данным источника, руководство мадридского клуба недовольно условиями, которые предлагает Ла Лига. Возмущение мадридцев вызвал, например, последний перенос игры с «Сельтой» из-за непогоды и аварии на стадионе в Виго. Пока перенесенный матч некуда поместить в плотном графике «Реала». Ранее другие топ-клубы обсуждали возможность создания Суперлиги.