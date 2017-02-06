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Джафар и Табидзе - на просмотре в «Урале»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Урал, Табидзе Жемаль
Сегодня, 16:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий Абдулла Джафар, не подошедший ЦСКА, проходит просмотр в «Урале». Об этом сообщил агент 18-летнего форварда Дмитрий Селюк. Ранее он также проходил просмотр в «Актобе». Также «Урал» просматривает 20-летнего защитника Жемаля Табидзе из «Гента».

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