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Энрике: «Завтра „Атлетико“ доставит „Барселоне“ неприятности»

Матч: БарселонаБарселона-:-АтлетикоАтлетико
Начало матча: Завтра, 23:00
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис
Сегодня, 17:11 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико». В первом матче, напомним, победу одержала «Барселона».

«„Атлетико“ придется рисковать, они доставят нам неприятности.

Я не испытываю страха, но переживать вполне логично. В первом матче мы добились хорошего результата, но не думаю, что кто-то из моей команды считает, что противостояние окончено.

Нам точно придется тяжело, было бы глупо считать, что нам будет легко.

Пике может сыграть, но завтра мы оценим его состояние. Иньеста и Бускетс с каждым днем чувствуют себя лучше, для нас это хорошие новости».

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