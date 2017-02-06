Энрике: «Завтра „Атлетико“ доставит „Барселоне“ неприятности»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико». В первом матче, напомним, победу одержала «Барселона».

«„Атлетико“ придется рисковать, они доставят нам неприятности.

Я не испытываю страха, но переживать вполне логично. В первом матче мы добились хорошего результата, но не думаю, что кто-то из моей команды считает, что противостояние окончено.

Нам точно придется тяжело, было бы глупо считать, что нам будет легко.

Пике может сыграть, но завтра мы оценим его состояние. Иньеста и Бускетс с каждым днем чувствуют себя лучше, для нас это хорошие новости».