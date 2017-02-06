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Анчелотти: «Коста несчастлив в „Баварии“? Это больше интервью его агента, чем Дугласа»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Анчелотти Карло , Коста Дуглас
Сегодня, 17:21 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал слова вингера мюнхенцев Дугласа Косты о том, что последний не чувствует себя абсолютно счастливым в Мюнхене:

«Я не читал интервью Дугласа, но я регулярно общаюсь с ним. Он счастлив здесь.

Когда вопрос касается того, счастлив или несчастлив игрок в клубе, в дело порой вмешиваются агенты, которые таким образом оказывают давление на клуб.

Я напрямую общаюсь с Костой. Он рад быть игроком „Баварии“. Думаю, это больше интервью его агента, чем Дугласа».

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