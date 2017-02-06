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Иванович: «Переезд в Россию в 2006 году - одно из самых значимых событий в моей карьере»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Локомотив М, Иванович Бранислав, Муслин Славолюб
Сегодня, 18:36 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Новобранец «Зенита» Бранислав Иванович признался, что вместе с главным тренером сборной Сербии Славолюбом Муслиным до сих пор вспоминает время совместной работы в московском «Локомотиве» в 2006 году:

«Правда ли, что переезд в Россию в 2006 году стал для меня одним из самых значимых событий в карьере? Да, это действительно так. Тогда я пришел совсем молодым, и за пределами Сербии обо мне мало кто слышал. Мне очень повезло, что „Локомотивом“ тогда руководил такой прекрасный тренер, как Славолюб Муслин. Сейчас мы с ним работаем в сборной Сербии и иногда вспоминаем тот „Локомотив“. С того момента прошло уже одиннадцать лет, я стал другим игроком, стал более сознателен, и, конечно, теперь ожидания от моей игры куда выше». 

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