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Экс-хавбек «Зенита» Хусти стал игроком китайского «Чанчунь Ятай»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферы, Айнтрахт Ф, Чанчунь Ятай, Хусти Саболч
Сегодня, 18:48 | Источник: твиттер ФК «Чанчунь Ятай» | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Зенита» Саболч Хусти, который в нынешнем сезоне выступал за франкфуртский «Айнтрахт», перебрался в Китай.

33-летний футболист продолжит карьеру в клубе «Чанчунь Ятай».

Стоит отметить, что венгр уже выступал за «Чанчунь Ятай». Занимательно, что трансфер хавбека из китайского клуба обошелся немецкой стороне в 250 тысяч евро, а вот отдали обратно игрока немцы за 1 млн евро.

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