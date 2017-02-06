Экс-хавбек «Зенита» Хусти стал игроком китайского «Чанчунь Ятай»
Сегодня, 18:48 | Источник: твиттер ФК «Чанчунь Ятай» | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник «Зенита» Саболч Хусти, который в нынешнем сезоне выступал за франкфуртский «Айнтрахт», перебрался в Китай.
33-летний футболист продолжит карьеру в клубе «Чанчунь Ятай».
Стоит отметить, что венгр уже выступал за «Чанчунь Ятай». Занимательно, что трансфер хавбека из китайского клуба обошелся немецкой стороне в 250 тысяч евро, а вот отдали обратно игрока немцы за 1 млн евро.
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