ЦСКА сыграл вничью с «Эсбьергом»
Сегодня, 19:41 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке между «Эсбьергом» и ЦСКА голов забито не было.
«Эсбьерг» – ЦСКА – 0:0
«Эсбьерг»: Хейбьерг (Йенсен 46), Какабадзе, Кацикас, Нордвик (Лунн 67), Цимикас, Мабиль (Лауридсен 84), Пальссон, Лунги Серенсен (Бринк 67), Оти (Кристенсен 81), Седер (Вильсом 81), Зивзивадзе (Макграт 67).
Главный тренер: Ларс Серенсен.
ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин (В. Березуцкий 46), А. Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Миланов, Жамалетдинов (Оланаре 74), Ионов.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Предупреждение: Кацикас 51.
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не плачь! все устроится! ))
(с) ЦСКА
прочь пошла, кобыляка! ))
А ну да,вы же тоже там вчера даже не знаю от кого то отскочили,или боря плохо попарил??