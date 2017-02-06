ЦСКА сыграл вничью с «Эсбьергом»

В контрольном поединке между «Эсбьергом» и ЦСКА голов забито не было.

«Эсбьерг» – ЦСКА – 0:0

«Эсбьерг»: Хейбьерг (Йенсен 46), Какабадзе, Кацикас, Нордвик (Лунн 67), Цимикас, Мабиль (Лауридсен 84), Пальссон, Лунги Серенсен (Бринк 67), Оти (Кристенсен 81), Седер (Вильсом 81), Зивзивадзе (Макграт 67).

Главный тренер: Ларс Серенсен.

ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин (В. Березуцкий 46), А. Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Миланов, Жамалетдинов (Оланаре 74), Ионов.

Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждение: Кацикас 51.