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ЦСКА сыграл вничью с «Эсбьергом»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, ЦСКА, Эсбьерг
Сегодня, 19:41 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В контрольном поединке между «Эсбьергом» и ЦСКА голов забито не было.

«Эсбьерг» – ЦСКА – 0:0

«Эсбьерг»:  Хейбьерг (Йенсен 46), Какабадзе, Кацикас, Нордвик (Лунн 67), Цимикас, Мабиль (Лауридсен 84), Пальссон, Лунги Серенсен (Бринк 67), Оти (Кристенсен 81), Седер (Вильсом 81), Зивзивадзе (Макграт 67).
Главный тренер: Ларс Серенсен.

ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин (В. Березуцкий 46), А. Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Миланов, Жамалетдинов (Оланаре 74), Ионов.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждение: Кацикас 51.

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