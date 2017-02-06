«Крылья Советов» уступили «Шерифу» в контрольном матче

В товарищеском поединке на сборе в Турции «Крылья Советов» проиграли тираспольскому «Шерифу».

«Крылья Советов» – «Шериф» – 0:2 (0:1)

Голы: Бадибанга 36, Кврзич 50.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко (Зотов 67), Чочиев, Бато (Божин 6), Надсон, Таранов, Родич (Зинков 63), Гаджибеков (Цвейба 65), Башкиров (Визнович 63) Паскуато, Корниленко (Садик 46).

Главный тренер: Вадим Скрипченко.