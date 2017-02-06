«Крылья Советов» уступили «Шерифу» в контрольном матче
Сегодня, 19:48 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В товарищеском поединке на сборе в Турции «Крылья Советов» проиграли тираспольскому «Шерифу».
«Крылья Советов» – «Шериф» – 0:2 (0:1)
Голы: Бадибанга 36, Кврзич 50.
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко (Зотов 67), Чочиев, Бато (Божин 6), Надсон, Таранов, Родич (Зинков 63), Гаджибеков (Цвейба 65), Башкиров (Визнович 63) Паскуато, Корниленко (Садик 46).
Главный тренер: Вадим Скрипченко.
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