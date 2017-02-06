Гол Игоря Денисова позволил «Локомотиву» обыграть «Сендерийск»
Сегодня, 20:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В рамках зимнего сбора, проходящего в Испании, «Локомотив» провел контрольный матч с датским клубом «Сендерийск». «Железнодорожники» победили с минимальным счетом. Победу московскому клубу принес гол хавбека Игоря Денисова, который накануне заключил полноценный контракт с «Локомотивом».
Марбелья, стадион «Сан Педро»
«Локомотив» – «Сендерийск» – 1:0 (0:0)
Голы: И. Денисов 59
«Локомотив»: Гильерме, Янбаев, В. Денисов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Касаев, Игнатьев (Миранчук 46), Коломейцев (Ндинга 75), Баринов, Галаджан (Фарфан 46).
Главный тренер: Юрий Семин.
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