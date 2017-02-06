Рейтинг@Mail.ru

Гол Игоря Денисова позволил «Локомотиву» обыграть «Сендерийск»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Локомотив М, Сендерийск
Сегодня, 20:09 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В рамках зимнего сбора, проходящего в Испании, «Локомотив» провел контрольный матч с датским клубом «Сендерийск». «Железнодорожники» победили с минимальным счетом. Победу московскому клубу принес гол хавбека Игоря Денисова, который накануне заключил полноценный контракт с «Локомотивом».

Марбелья, стадион «Сан Педро»

«Локомотив» – «Сендерийск» – 1:0 (0:0)
Голы: И. Денисов 59

«Локомотив»: Гильерме, Янбаев, В. Денисов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Касаев, Игнатьев (Миранчук 46), Коломейцев (Ндинга 75), Баринов, Галаджан (Фарфан 46).
Главный тренер: Юрий Семин.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:19
ответ пользователю loko7 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:52
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:47
, чтобы видеть комментарии
  0
DXTK [NITRO]
Сегодня 20:39, редактировал Сегодня 20:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:23
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:21
ответ пользователю Морозовский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:12
Показать
Немного троллинга
  2
ySS
Сегодня 20:12
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:11
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:50 «Томь» сыграла вничью с «Будучностью» 5
20:26 «Терек» переиграл софийскую «Славию» 4
20:18 «Амкар» и «Железничар» счёт не открыли 1
20:00 «Краснодар» в контрольном матче разгромил южнокорейский «Сувон» 6
19:48 «Крылья Советов» уступили «Шерифу» в контрольном матче 2
15:52 «Уфа» обыграла «Урал» в контрольном матче 4
14:41 «Ростов» обыграл «Тромсе» в контрольном матче 44
13:53 Слуцкий посетил ЦСКА на сборе в Испании 69
Вчера
20:59 Гол Павлюченко позволил «Уралу» уйти от поражения в матче с «Радом» 9
20:13 «Краснодар» проиграл пражской «Славии» в контрольном матче 28
все материалы по этой теме
Турниры