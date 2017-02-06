Гол Игоря Денисова позволил «Локомотиву» обыграть «Сендерийск»

В рамках зимнего сбора, проходящего в Испании, «Локомотив» провел контрольный матч с датским клубом «Сендерийск». «Железнодорожники» победили с минимальным счетом. Победу московскому клубу принес гол хавбека Игоря Денисова, который накануне заключил полноценный контракт с «Локомотивом».

Марбелья, стадион «Сан Педро»

«Локомотив» – «Сендерийск» – 1:0 (0:0)

Голы: И. Денисов 59

«Локомотив»: Гильерме, Янбаев, В. Денисов, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Касаев, Игнатьев (Миранчук 46), Коломейцев (Ндинга 75), Баринов, Галаджан (Фарфан 46).

Главный тренер: Юрий Семин.