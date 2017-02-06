«Амкар» и «Железничар» счёт не открыли
Сегодня, 20:18 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке «Амкар» и боснийский «Железничар» не сумели поразить ворота друг друга.
Белек, стадион отеля «Bellis»
«Амкар» – «Железничар» - 0:0
«Амкар»: Хомич, Занев (Мищенко 36), Зайцев, Милькович (Йовичич 36), Идову (Черенчиков 34), Конде (Тарасов 34), Комолов (Костюков 32), Огуде, Гол (Хурцидзе 34), Бодул (Салугин 32), Анене (Шиндер 32).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.
Ранее «Амкар» сыграл вничью с «Вардаром».
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