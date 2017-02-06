«Амкар» и «Железничар» счёт не открыли

В контрольном поединке «Амкар» и боснийский «Железничар» не сумели поразить ворота друг друга.

Белек, стадион отеля «Bellis»

«Амкар» – «Железничар» - 0:0

«Амкар»: Хомич, Занев (Мищенко 36), Зайцев, Милькович (Йовичич 36), Идову (Черенчиков 34), Конде (Тарасов 34), Комолов (Костюков 32), Огуде, Гол (Хурцидзе 34), Бодул (Салугин 32), Анене (Шиндер 32).

Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

Ранее «Амкар» сыграл вничью с «Вардаром».