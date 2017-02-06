«Терек» переиграл софийскую «Славию»
Сегодня, 20:26 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В товарищеском поединке на сборе в Турции «Терек» разобрался c болгарской «Славией».
«Терек» – «Славия» – 3:1 (0:0)
Голы: Мбенг 55, Мбенг 63, Торже 72 - Минчев 58.
«Терек»: Годзюр (Гудиев 46), Плиев (Бацуев 16), Муслуев, Либих, Педро Кен, Х. Кадыров (Митришев 46), Пирис (Магомадов 81), Лебеденко (Садаев 60), Мирзов, Грозав (Торже 46), Мбенг (А. Кадыров 75).
Главный тренер: Рашид Рахимов.
Ранее грозненцы уступили чешской «Дукле».
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