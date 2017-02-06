Рейтинг@Mail.ru

«Терек» переиграл софийскую «Славию»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Терек, Славия Соф
Сегодня, 20:26 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В товарищеском поединке на сборе в Турции «Терек» разобрался c болгарской «Славией».

«Терек» – «Славия» – 3:1 (0:0)
Голы: Мбенг 55, Мбенг 63, Торже 72 - Минчев 58.

«Терек»: Годзюр (Гудиев 46), Плиев (Бацуев 16), Муслуев, Либих, Педро Кен, Х. Кадыров (Митришев 46), Пирис (Магомадов 81), Лебеденко (Садаев 60), Мирзов, Грозав (Торже 46), Мбенг (А. Кадыров 75).
Главный тренер: Рашид Рахимов.

Ранее грозненцы уступили чешской «Дукле».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:29
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:50 «Томь» сыграла вничью с «Будучностью» 5
20:18 «Амкар» и «Железничар» счёт не открыли 1
20:09 Гол Игоря Денисова позволил «Локомотиву» обыграть «Сендерийск» 12
20:00 «Краснодар» в контрольном матче разгромил южнокорейский «Сувон» 6
19:48 «Крылья Советов» уступили «Шерифу» в контрольном матче 2
15:52 «Уфа» обыграла «Урал» в контрольном матче 4
14:41 «Ростов» обыграл «Тромсе» в контрольном матче 44
13:53 Слуцкий посетил ЦСКА на сборе в Испании 69
Вчера
20:59 Гол Павлюченко позволил «Уралу» уйти от поражения в матче с «Радом» 9
20:13 «Краснодар» проиграл пражской «Славии» в контрольном матче 28
все материалы по этой теме
Турниры