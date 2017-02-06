«Терек» переиграл софийскую «Славию»

В товарищеском поединке на сборе в Турции «Терек» разобрался c болгарской «Славией».

«Терек» – «Славия» – 3:1 (0:0)

Голы: Мбенг 55, Мбенг 63, Торже 72 - Минчев 58.

«Терек»: Годзюр (Гудиев 46), Плиев (Бацуев 16), Муслуев, Либих, Педро Кен, Х. Кадыров (Митришев 46), Пирис (Магомадов 81), Лебеденко (Садаев 60), Мирзов, Грозав (Торже 46), Мбенг (А. Кадыров 75).

Главный тренер: Рашид Рахимов.

Ранее грозненцы уступили чешской «Дукле».