Икарди и Перишич дисквалифицированы на два матча Серии А

Футболисты «Интера» Мауро Икарди и Иван Перишич дисквалифицированы на два матча Серии А.

Игроки получили данное наказание за неспортивное поведение во время центрального матча 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса»: Перишич, получивший в матче красную карточку, - за оскорбление судей, Икарди - за попытку попасть мячом в главного арбитра поединка Николу Риццоли, которая оказалась неудачной.

Таким образом, Икарди и Перишич пропустят игры с «Эмполи» (12 февраля) и «Болоньей» (19 февраля).