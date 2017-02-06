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Икарди и Перишич дисквалифицированы на два матча Серии А

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Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Икарди Мауро, Перишич Иван, Риццоли Никола
Сегодня, 20:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Футболисты «Интера» Мауро Икарди и Иван Перишич дисквалифицированы на два матча Серии А.

Игроки получили данное наказание за неспортивное поведение во время центрального матча 23-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса»: Перишич, получивший в матче красную карточку, - за оскорбление судей, Икарди - за попытку попасть мячом в главного арбитра поединка Николу Риццоли, которая оказалась неудачной.

Таким образом, Икарди и Перишич пропустят игры с «Эмполи» (12 февраля) и «Болоньей» (19 февраля).

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