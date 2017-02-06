«Томь» сыграла вничью с «Будучностью»

В товарищеском матче на сборе в Турции «Томь» сыграла вничью с черногорской «Будучностью».

«Томь» – «Будучность» – 1:1 (1:1)

Голы: Неизвестный игрок 21 (авт) - Неизвестный игрок 3

«Томь»: Шамов (Мелихов 46), Осипов (Иванов 82), Миюшкович, Чеминава, Риера (Костин 76), Ковальчук, Макурин (Чуперка 63), Попов (Гвинейский 55), Пугин (Соболев 55), Голышев (Кудряшов 55), Кухарчук (Сасин 55).

Главный тренер: Валерий Петраков.