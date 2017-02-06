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«Томь» сыграла вничью с «Будучностью»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Томь, Будучность
Сегодня, 20:50 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В товарищеском матче на сборе в Турции «Томь» сыграла вничью с черногорской «Будучностью».

«Томь» – «Будучность» – 1:1 (1:1)
Голы: Неизвестный игрок 21 (авт) - Неизвестный игрок 3

«Томь»: Шамов (Мелихов 46), Осипов (Иванов 82), Миюшкович, Чеминава, Риера (Костин 76), Ковальчук, Макурин (Чуперка 63), Попов (Гвинейский 55), Пугин (Соболев 55), Голышев (Кудряшов 55), Кухарчук (Сасин 55).
Главный тренер: Валерий Петраков.

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