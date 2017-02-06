«Томь» сыграла вничью с «Будучностью»
Сегодня, 20:50 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В товарищеском матче на сборе в Турции «Томь» сыграла вничью с черногорской «Будучностью».
«Томь» – «Будучность» – 1:1 (1:1)
Голы: Неизвестный игрок 21 (авт) - Неизвестный игрок 3
«Томь»: Шамов (Мелихов 46), Осипов (Иванов 82), Миюшкович, Чеминава, Риера (Костин 76), Ковальчук, Макурин (Чуперка 63), Попов (Гвинейский 55), Пугин (Соболев 55), Голышев (Кудряшов 55), Кухарчук (Сасин 55).
Главный тренер: Валерий Петраков.
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