Адриано будет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год, а не 4.5 млн
Сегодня, 21:02 | Источник: toplegal.it | Редакция: Антон Белюсь
В Сеть попала информация, касающаяся контракта нападающего Луиса Адриано со «Спартаком».
Согласно источнику, трудовое соглашение между 29-летним бразильцем и «красно-белыми» рассчитано на 3.5 года.
Зарплата форварда в московском клубе составит 3 млн евро в год плюс бонусы, а не 4.5 млн евро в год, как сообщалось ранее.
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Или войдите через
чемпионаты сильно отличаются,тут может и получится
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В тарпЭдо,за 3 ящика "Оболони"
p.s. федун такой федун... готов 250 миллионов народных нефтяных денег выкинуть ради Кубка Соли и 5 место в чемпионате.
Как вот теперь ему верить((
Списанный,30 летний товар за 3,5 года получит 10,5 миллионов евро.
Так что эта новость для всех болел кроме выше обозначенных.
но 3 млн все равно многовато для сбитого летчика,Промесу такие бабки понятно дело не зазорно платить,но Адриано? посмотрим как в оф играх проявит)