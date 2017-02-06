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Адриано будет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год, а не 4.5 млн

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Спартак М, Адриано Луис
Сегодня, 21:02 | Источник: toplegal.it | Редакция: Антон Белюсь

В Сеть попала информация, касающаяся контракта нападающего Луиса Адриано со «Спартаком».

Согласно источнику, трудовое соглашение между 29-летним бразильцем и «красно-белыми» рассчитано на 3.5 года.

Зарплата форварда в московском клубе составит 3 млн евро в год плюс бонусы, а не 4.5 млн евро в год, как сообщалось ранее.

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