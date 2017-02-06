Адриано будет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год, а не 4.5 млн

В Сеть попала информация, касающаяся контракта нападающего Луиса Адриано со «Спартаком».

Согласно источнику, трудовое соглашение между 29-летним бразильцем и «красно-белыми» рассчитано на 3.5 года.

Зарплата форварда в московском клубе составит 3 млн евро в год плюс бонусы, а не 4.5 млн евро в год, как сообщалось ранее.