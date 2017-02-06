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Симеоне: «Я не люблю сказки, предпочитаю реальность»

Матч: БарселонаБарселона-:-АтлетикоАтлетико
Начало матча: Завтра, 23:00
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Симеоне Диего
Сегодня, 21:16 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не стал давать прогнозы на ответный полуфинальный матч Кубка Испании с «Барселоной». В первой домашней игре мадридцы уступили со счетом 1:2.

«Можно написать какой угодно прогноз, но значение имеет только реальный счет. Мне никогда не нравились сказки, и я предпочитаю реальность. Мы будем играть с сильной командой, с лучшей в мире командой. „Барселона“ готова к любому противнику и будет в хорошей форме, потому что дала перед матчем отдохнуть ряду игроков. Мы же едем только за победой».

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