Симеоне: «Я не люблю сказки, предпочитаю реальность»
Сегодня, 21:16 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не стал давать прогнозы на ответный полуфинальный матч Кубка Испании с «Барселоной». В первой домашней игре мадридцы уступили со счетом 1:2.
«Можно написать какой угодно прогноз, но значение имеет только реальный счет. Мне никогда не нравились сказки, и я предпочитаю реальность. Мы будем играть с сильной командой, с лучшей в мире командой. „Барселона“ готова к любому противнику и будет в хорошей форме, потому что дала перед матчем отдохнуть ряду игроков. Мы же едем только за победой».
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