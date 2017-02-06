Симеоне: «Я не люблю сказки, предпочитаю реальность»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не стал давать прогнозы на ответный полуфинальный матч Кубка Испании с «Барселоной». В первой домашней игре мадридцы уступили со счетом 1:2.

«Можно написать какой угодно прогноз, но значение имеет только реальный счет. Мне никогда не нравились сказки, и я предпочитаю реальность. Мы будем играть с сильной командой, с лучшей в мире командой. „Барселона“ готова к любому противнику и будет в хорошей форме, потому что дала перед матчем отдохнуть ряду игроков. Мы же едем только за победой».