«Осасуна» подписала камерунского полузащитника

Полузащитник сборной Камеруна Рауль Лоэ перешел в «Осасуну». 28-летний игрок подписал с испанским клубом контракт до конца сезона. Он перешел свободным агентом, разорвав контракт с катарской «Аль-Сайлией». Лоэ ранее играл за «Осасуну» с 2012 по 2015 год. Ранее клуб сменил главного тренера.