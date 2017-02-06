«Осасуна» подписала камерунского полузащитника
Сегодня, 21:27 | Источник: ФК "Осасуна" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник сборной Камеруна Рауль Лоэ перешел в «Осасуну». 28-летний игрок подписал с испанским клубом контракт до конца сезона. Он перешел свободным агентом, разорвав контракт с катарской «Аль-Сайлией». Лоэ ранее играл за «Осасуну» с 2012 по 2015 год. Ранее клуб сменил главного тренера.
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