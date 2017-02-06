Конте: «Нельзя превратить гадкого утёнка в прекрасного лебедя сразу»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что в деле становления команды необходимо терпение.

«Мы выиграли первые матчи сезона, но на нас смотрели косо. Это был не самый драматичный момент. Посмотрите на прошлый сезон, когда у „Челси“ были почти те же игроки. Нельзя превратить гадкого утенка в прекрасного лебедя немедленно. Но я твердо верю в то, что делаю, и не смотрю ни на кого другого».