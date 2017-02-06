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Конте: «Нельзя превратить гадкого утёнка в прекрасного лебедя сразу»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Конте Антонио
Сегодня, 21:39 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что в деле становления команды необходимо терпение.

«Мы выиграли первые матчи сезона, но на нас смотрели косо. Это был не самый драматичный момент. Посмотрите на прошлый сезон, когда у „Челси“ были почти те же игроки. Нельзя превратить гадкого утенка в прекрасного лебедя немедленно. Но я твердо верю в то, что делаю, и не смотрю ни на кого другого».

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