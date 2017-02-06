Конте: «Нельзя превратить гадкого утёнка в прекрасного лебедя сразу»
Сегодня, 21:39 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что в деле становления команды необходимо терпение.
«Мы выиграли первые матчи сезона, но на нас смотрели косо. Это был не самый драматичный момент. Посмотрите на прошлый сезон, когда у „Челси“ были почти те же игроки. Нельзя превратить гадкого утенка в прекрасного лебедя немедленно. Но я твердо верю в то, что делаю, и не смотрю ни на кого другого».
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У МЮ больше проблем чем у любого Топ клуба, Моуру если не заметил достался шлак от ван гала, который как нарыв по тихоньку рассасываться ....... у Гвардиолы проблемы с его адаптацией футбола, плюс игроки его подводят, бреши в защите и плохая реализация моментов, да и вообще в последнем сезоне МС у Пеллигринни тоже были те же проблемы, клуб имел один из лучших составов, но с трудом остался на 4 месте. А Челси с Азаром и Костой и при Жозе побеждали в сезоне 14/15.. плюс Челси не играет в еврокубках, а это тоже показатель нету доб матчей. можно сказать и про Ливерпуль, но это же Ливерпуль и тут все понятно без лишних слов.
PS я лично против Конте ничего не имею против Но говорить что Челси гадкий утенок смешно становиться. Мол до этого никто Челси не делал чемпионом.
Для сравнения можно было провести дуэль Челси Моура 14/15 VS Челси Котне 16/17, уж сравнивать 2005 год нету смысла, этой команде далеко до той, даже без подсчета очков.
Ах да и если вести сравнение так почему например не сравнить по составам тот же МС или Ливерпуль с Челси. Там разве составы слабее или менее сыгранные?
PS взял бы Конте условный Эвертон и сдела бы из них чемпионов как Раньери с Лестером тогда да можно было говорить про гадкого утенка и прекрасного лебедя. А так ленивый только не сделает Челси чемпионом.