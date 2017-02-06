«Лион» оштрафует Геззаля и Толиссо
Матч: Сент-Этьен2 : 0Лион
Сегодня, 22:24 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал, что полузащитники Рашид Геззаль и Корентин Толиссо будут оштрафованы за потасовку и удаление в игре с «Сент-Этьеном» (0:2).
«Мы с тренером Бруно Женезио решили финансово наказать Рашида и Корентина. Мне эти игроки нравятся, но они будут строго наказаны».
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