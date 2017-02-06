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«Лион» оштрафует Геззаля и Толиссо

Матч: Сент-ЭтьенСент-Этьен2 : 0ЛионЛион
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: игроки, Геззаль Рашид, Толиссо Корентин
Сегодня, 22:24 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал, что полузащитники Рашид Геззаль и Корентин Толиссо будут оштрафованы за потасовку и удаление в игре с «Сент-Этьеном» (0:2).

«Мы с тренером Бруно Женезио решили финансово наказать Рашида и Корентина. Мне эти игроки нравятся, но они будут строго наказаны».

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