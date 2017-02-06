«Лион» оштрафует Геззаля и Толиссо

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал, что полузащитники Рашид Геззаль и Корентин Толиссо будут оштрафованы за потасовку и удаление в игре с «Сент-Этьеном» (0:2).

«Мы с тренером Бруно Женезио решили финансово наказать Рашида и Корентина. Мне эти игроки нравятся, но они будут строго наказаны».