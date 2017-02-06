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Де Лаурентис: «„Реал“? Нет непобедимых команд»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Наполи, Реал, Де Лаурентис Аурелио
Сегодня, 22:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нет непобедимых команд, все решают обстоятельства. „Наполи“ добился прогресса и остается единственной итальянской командой, которая семь лет подряд играет в Лиге чемпионов. Я должен отметить при этом, что денежный оборот „Наполи“ составляет лишь четверть от оборота „Реала“, „Манчестер Сити“ или МЮ. „Наполи“, возможно, голоднее, чем „Реал“. Всегда есть место подвигу. На нас ничего не давит, ребята будут играть с горящими глазами».

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